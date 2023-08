Endlich reden wir über die Periode im Profisport – wieso erst jetzt?

Die Scham rund um das Thema Menstruation ist auch in der Sportwelt immer noch überall zu spüren, und auch den Sportlerinnen selbst wird eingeredet, es sollte ihnen peinlich sein. In allen möglichen Sportarten gibt es strikte Regeln dazu, was die Athletinnen tragen dürfen (und in vielen Fällen sind das explizit weiße Shorts). Dadurch liegt es an den Sportlerinnen selbst, auf Teufel komm raus die „Schande“ von Blutflecken zu vermeiden.