Krebs ist kein „Kampf“ – können wir also mit den Kriegs-Metaphern aufhören?

Ich habe mich noch nie so machtlos gefühlt wie bei meinem ersten Beratungsgespräch mit meiner Chirurgin, in dem sie mit mir die Ergebnisse meiner zahlreichen Untersuchungen der letzten Tage durchgehen wollte. Eine Woche zuvor hatte ich eine Darmspiegelung gehabt, und der Arzt hatte mich daraufhin an diverse Spezialist:innen überwiesen. Auf dem Bluttestformular, das er mir danach in die Hand drückte, stand etwas von „Stadienbestimmung von Kolorektalkrebs“. Das Wort „ Krebs “ hatte er mir gegenüber nie in den Mund genommen. Du weißt, dass etwas ganz doll schief läuft, wenn man dir dieses Wort nicht mal sagen kann.