Was du für deine erste Abstrichuntersuchung wissen solltest

Aus diesem Grund machte mir auch vor allem das Spekulum Angst. Mit fast, aber nicht ganz 25 Jahren hatte mich noch nie jemand ohne Unterhose gesehen, geschweige denn meine nackte Vulva. Außerdem war da unten noch nie etwas drinnen gewesen außer ein paar Sextoys, an denen ich mich versucht hatte. Der Gedanke, diese Erfahrung mit einer fremden Person zu machen, war also alles andere als verlockend. Du brauchst keine „ Jungfrau “ zu sein, um dich von so einer Behandlung eingeschüchtert zu fühlen: So, wie ich mich als heterosexuelle Jungfrau fühlte, geht es wahrscheinlich vielen Menschen – vor allem queeren und trans Menschen, die sexuell aktiv sind, aber noch keinen penetrativen Sex hatten.