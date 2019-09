Nach dem ausführlichen Vorgespräch ziehe ich mich aus und lege mich auf eine geheizte Matratze. Mir ist ein bisschen mulmig zumute, doch Silja Rehfeldt massiert zuerst den Po. „Das ist der Muskel der Seele“, erklärt sie. Während ich vor Schmerz die Zähne zusammen beiße, sagt sie: „Scham und Schuld sitzen hier.“ Danach fühlt sich mein Körper wie Butter an. Silja Rehfeldt erklärt, dass sie erst die gröbsten Verspannungen im Körper lösen müsse. Also kümmert sie sich zunächst nicht um den Intimbereich, sondern um meinen Kiefer. Ich fange vor Schmerzen so zu schwitzen an, dass Rehfeldt die Heizdecke abdrehen muss. Die Lockerung des Kiefers sei wichtig, weil er in Verbindung mit dem Beckenboden stehe. „Wer oben verspannt ist, ist es unten auch.“ Danach massiert sie rund um das Brustbein und das Zwerchfell. Plötzlich wird mir so übel, dass ich mich beinah übergeben muss. Minutenlang kann ich nichts sagen, nur schwer atmen.