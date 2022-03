Ich habe während Corona zugenommen & es macht mich fertig

Bei alldem spielt natürlich Selbstakzeptanz eine große Rolle. Wenn du dich hier und jetzt mal selbst ansiehst, ist alles an deinem Aussehen und deiner Persönlichkeit deine jetzige Ausgangslage. Natürlich lässt sich an der auch etwas verändern; wenn du unglücklich mit dir selbst bist, bist du nicht unbedingt dazu gezwungen, tatenlos damit zu leben. Das Wichtige ist aber, deine Basis, dein Hier und Jetzt, zu akzeptieren und zu zelebrieren. Wenn dir nicht gefällt, dass deine Haut altert, kannst du immer noch dankbar dafür sein, dass sie dich vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Wenn dir nicht gefällt, dass du ein bisschen zugenommen hast, kannst du immer noch dankbar dafür sein, dass du dich weiterhin so bewegen kannst wie vorher. Wir können lernen, diese Veränderungen zu akzeptieren, indem wir Facetten an uns selbst finden, für die wir dankbar sind – und uns all dessen bewusst machen, das wir sehr wohl haben, auch wenn wir es vielleicht nicht lieben.