„Was willst du mir damit sagen?“, fragte ich sie dann doch.

„Ich versteh einfach nicht, warum du dann so dick bist, wenn du doch genauso isst wie ich,“ antwortete sie mir kindlich ungeschickt, „und Sport machst du ja auch.“

Ich kannte sie und ihre Art schon länger, also wusste ich, dass es sich bei ihrer Ausführung um echtes Erstaunen in ungeschickter Formulierung handelte und nicht böse gemeint war.

„Ich dachte immer, dass dicke Menschen halt mehr essen oder sich nicht so regelmäßig bewegen. Aber du bist ja richtig normal. Ich hab dich ja beim Handball erlebt und kenne ja auch deine Yoga Bilder, so beweglich wie du, bin ich ja nicht mal!"