Ich verlor meine Zwillinge in der 22. Schwangerschaftswoche

Etwa in der 21. Schwangerschaftswoche, an Halloween, fing ich an, den Nachbar:innen davon zu erzählen. Wir waren neu in der Gegend, und es fühlte sich an, als würden wir ein neues, tolles Leben beginnen. Am nächsten Abend fühlte ich mich aber plötzlich sehr unwohl. Ich hatte gerade ein Kohl-Gratin mit jeder Menge Käse gegessen und glaubte, das Problem sei die Laktose, die ich nur schlecht verdaue . Nach dem Abendessen rannte ich aufs Klo, aber es war nichts, und mir ging es auf einmal besser. Dann passierte es wieder – und wieder. Ich krümmte mich vor Schmerzen, und mein Rücken tat höllisch weh. Mir war klar, dass hier irgendwas nicht stimmte. Wir rasten mit 100 km/h durch eine 50er-Zone, um schnell zum Krankenhaus zu fahren. Als wir dort ankamen, fragte mich die Krankenschwester, in welcher Schwangerschaftswoche ich sei. Als ich antwortete: „Morgen in der 22.“, verblasste ihr Lächeln.