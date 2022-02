Warum ich es liebe, eine junge Tante zu sein

Im Alter von fünf Jahren wurde ich zum ersten Mal Tante. Ich wusste nicht wirklich, was das bedeutete oder wie es sich auf meine Familie auswirken würde – nur, dass es ein brandneues Baby gab und ich auf einmal Tante war. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Das war vor allem deshalb der Fall, weil meine Eltern beide Einzelkinder sind. Damit fehlten all die Tanten, Onkel und Cousins oder Cousinen in meinem Leben, die bei vielen anderen Familien gang und gäbe sind. Das machte die Vorstellung vom Tantesein noch verwirrender für mich, denn ich hatte niemanden, an dem:der ich mir ein Beispiel nehmen konnte.