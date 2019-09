„Bei unserer Selektion fragen wir uns immer wieder: Ist das ein Kleidungsstück, was ich mieten würde und warum? Wir hören unserer Kundschaft zu. Was möchten die Menschen mieten? Welche Marken und welche Kleidungsstücke? Wir haben uns dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben und wählen Modelabels aus, die hochwertige, trendige und junge Mode machen und so optimal zu unserer Mission passen: Nachhaltigen Modekonsum einfach, sexy und smart gestalten. Wir bieten beispielsweise den Acne Trenchcoat der allerersten Kollektion an oder ein Pucci Kleid, das Emilio Pucci damals in seiner ersten Boutique auf Capri entworfen hatte. Das sind echt tolle Fundstücke, an denen die Besitzerinnen hängen und sie deshalb eben nicht verkaufen, anderen aber trotzdem den Zugang dazu ermöglichen möchten. Das ist wirklich ein Erlebnis und auch unser Unikat. Wir sind immer auf der Suche nach Sammlern und Sammlerinnen, die Interesse haben ihr Sortiment zu präsentieren. Bei Interesse sendet uns eine E-Mail an info@re-nt.de.“