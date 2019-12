Trotzdem spielt die Familienstruktur, in der eine Person aufwächst, natürlich eine große Rolle im Erwachsenenleben. Zum Beispiel sind Einzelkinder in der Regel unabhängiger und in der Lage, sich besser allein beschäftigen zu können als Menschen mit Geschwistern, betont Dr. Newman. Ali, ein 25-jähriges Einzelkind, sagt, sie ist von Natur aus eher introvertiert . Das liegt daran, dass sie als Kind viel Zeit allein verbracht hat, meint sie. „Als erwachsene Frau fühle ich mich absolut wohl dabei, allein zu sein und den ganzen Tag keine andere Person zu sehen“, sagt sie. „Ich bin es schon von klein auf so gewohnt, also stört mich es auch als Erwachsene nicht, wenn keine Menschen um mich herum sind.“