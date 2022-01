Der Trailer zu Bel-Air zeigt, dass die Neuauflage dramatisch wird

2019 ging der Autor und Regisseur Morgan Cooper viral, nachdem er einen Trailer für Bel-Air veröffentlicht hatte. Das war seine Version der beliebten Sitcom, die in den 90er Jahren in aller Munde war. Coopers vierminütiger Clip basiert auf der Handlung von Der Prinz von Bel-Air, geht aber auf realistischere Weise auf die Folgen von Wills Einzug (Will Smith) in die kultige Villa in Bel-Air ein. Der Trailer, der innerhalb weniger Tage Millionen von Zuschauer:innen anlockte, zog Smith' Aufmerksamkeit auf sich und führte zu einer Zusammenarbeit der beiden, durch die Coopers Vision zum Leben erweckt werden konnte.