27 Frauen erzählen, was sie gern vorher übers Muttersein gewusst hätten

„Dass ich mich manchmal so einsam fühlen würde – dass ich mich gleichzeitig aber der Menschheit mehr denn je verbunden fühlen würde. Mir fiel es schwer, mit meinem ersten Kind so richtig in den Flow zu kommen, weswegen ich wochenlang kaum mit jemandem sprach, außer mit diesem kleinen Baby, das nicht antwortete. Irgendwann wurde mir aber diese riesige Verantwortung dafür bewusst, mich um einen brandneuen Menschen zu kümmern, der eines Tages selbst in die Welt hinausgehen würde – dafür, was das für ein Mensch werden würde. Ich dachte darüber nach, zu welcher Welt ich da beitrug, und welche Welt ich für meine Kinder erschaffen wollte. Dadurch wünschte ich mir mehr denn je eine Community. Meine Kinder haben mich ganz stark ans Hier und Jetzt gebunden, an meine Nachbarschaft, und an die Generationen vor und nach mir. Das hatte ich so nicht erwartet.“ – Chelsea, 29