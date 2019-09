FragR29: Wieso bekommen plötzlich alle Kinder?

Deutschland stirbt aus. Jedenfalls hört man das ja immer. Wenn ich mich so auf den Straßen Berlins und in meinem Freund*innenkreis umschaue, dann bekomme ich allerdings einen ganz anderen Eindruck. Überall wird gekugelt, gestillt, gewickelt. Ich bin in meinem Umfeld eine der letzten ohne Kind. Meine Freund*innen erzählen mir regelmäßig von der schier unmöglichen Aufgabe, für ihren Nachwuchs einen Kindergartenplatz zu bekommen, denn es gibt einfach zu viele Kinder für zu wenig Kitaplätze. In bestimmten Gegenden hier in Berlin gibt es gefühlt mehr Kindercafés als Kneipen. Kinder zu haben ist plötzlich cool und gesellschaftlich immer noch hoch angesehen.