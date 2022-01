26 femmes sur ce qu’elles auraient voulu savoir avant d’être parent

"Que ce ne serait peut-être pas le coup de foudre. J'avais tellement d'attentes sur ce que serait ce moment où je la verrais pour la première fois. Et ne vous méprenez pas, c'était une expérience folle et très émouvante, mais je me demandais aussi qui était cette personne. Et pourquoi n'arrête-t-elle pas de pleurer ? Et va-t-elle toujours être aussi rouge, gonflée et bizarre ? Personne ne m'a dit que je n'aurais pas une connexion immédiate avec mon bébé, et qu'il faudrait quelques semaines pour qu'il me sourie et me reconnaisse pour que je commence à l'aimer. Je ne comprenais pas non plus les conséquences de l'allaitement. J'avais entendu dire que c'était difficile, mais je ne savais pas à quel point cela me rendrait déprimée quand ça ne marcherait pas, et à quel point je devrais mettre de la glace sur mes seins après chaque tétée parce qu'ils étaient si douloureux. Une douleur incomparable !" — Abbey, 26 ans