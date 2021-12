Mundbeißen bei Stress –warum du’s ernst nehmen solltest

So wichtig es auch ist, die Symptome zu behandeln, betont Karahassan die Notwendigkeit, die emotionale Ursache des Mundbeißens herauszufinden, um damit aufzuhören zu können. „Wenn du die Beweggründe für dein Verhalten verstehst, kannst du nachvollziehen, warum du dir in die Wangen beißt. So kannst du Dinge ändern, um es in Zukunft nicht mehr zu tun“, erklärt er. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, schlägt Karahassan vor, zunächst zu versuchen, dir bewusst zu machen, zu welchen Zeitpunkten du dir in den Mund beißt. Dann solltest du deine Auslöser identifizieren (die Umgebung, in der du dich befindest, die Menschen, mit denen du zusammen bist) und diese mit einer emotionalen Reaktion wie Stress oder Angst in Verbindung zu bringen. Zuletzt solltest du andere Bewältigungsmethoden für diese Gefühle finden.