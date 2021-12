Se mordiller les joues : une manie plus sérieuse qu’il n’y paraît

Jackie, 28 ans, peut attester du lien entre se mordre la bouche et le stress. "C'est bien pire dans les moments de pensée anxieuse ou surtout quand je me concentre sur mon travail. J'ai tout le temps des aphtes et j'ai tendance à les mordre, ce qui ne fait qu'empirer les choses. L'intérieur de mes joues est souvent très rugueux parce que je mords aussi la peau à cet endroit", explique-t-elle. Jackie dit qu'elle a du mal à se contrôler et que cette habitude se manifeste involontairement. "Je me mords la bouche tout le temps. Je me surprends à le faire lorsque je regarde la télévision le soir, que je fais du shopping ou que je sors avec des amis. Peut-être parce qu'il m'est difficile de me déconnecter et que je suis toujours en train de penser à quelque chose."