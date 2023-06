„Love Scamming“: Ich wurde Opfer von Liebesbetrug

Obwohl Betroffene eines Liebesbetrugs nur selten ihre Erfahrungen teilen – und das gilt vor allem für junge Frauen –, ist Sarah längst kein Einzelfall. In Deutschland gibt es dazu keine konkreten Zahlen, aber in den USA ist mit dem Liebesbetrug allein im Jahr 2022 ein Schaden von 1,3 Milliarden Dollar entstanden, mit durchschnittlich rund 4.400 Dollar Verlust pro betroffener Person (umgerechnet etwa 4.000 Euro). Laut Daten der britischen Bank Barclays ist das Risiko, einem Liebesbetrug zum Opfer zu fallen, im vergangenen Jahr sogar noch gestiegen – aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Den Recherchen von Barclays zufolge nutzen „Love Scammer“ die finanziellen Nachwirkungen von Corona, dem Krieg in der Ukraine und der daraus entstandenen Inflation nämlich für neue Betrugstaktiken. Über ein Viertel aller Befragten (27 Prozent) gab an, durchaus dazu bereit zu sein, jemandem Geld für Rechnungen, Lebensmittel und andere wichtige Käufe zu schicken, den oder die sie online dateten . In den letzten sechs Monaten seien die Betrugsversuche um ganze 60 Prozent gestiegen, so Barclays, und 51 Prozent der 21- bis 30-Jährigen gaben an, in Dating-Apps immer mehr verdächtige Nachrichten zu bekommen. Und obwohl über die Hälfte der befragten 21- bis 30-Jährigen (54 Prozent) bekräftigten, sie seien sich sehr sicher, ihnen könnte so etwas nie passieren, ist die Wahrscheinlichkeit dazu bei ihnen doch doppelt so hoch wie bei den 51- bis 60-Jährigen.