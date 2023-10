5 Frauen über die Freude & Last der Pflege von Angehörigen

Weil ich heute nicht mehr mit meiner Mutter zusammenwohne, fühlt es sich für mich meistens so an, als hätte ich Bereitschaftsdienst. Ich muss immer verfügbar sein, und fahre ohnehin fast täglich zu ihr, um ihr mit kleineren Sachen zu helfen. Einmal pro Woche bin ich den ganzen Tag bei ihr. Ich bin immer in der Nähe, egal, was ist – und das war schon immer so. Nach dem Abi bewarb ich mich zwar auch an weiter entfernten Unis, ging dann aber doch an die örtliche, weil ich zu viel Angst hatte, um wegzuziehen. Ich habe gerade mein zweites Kind bekommen, aber als Pflegerin meiner Mutter bekomme ich natürlich keine Elternzeit. Zu meiner Schulzeit bekam ich von der Schule keine Unterstützung, abgesehen davon, dass ich gehen durfte, wenn es dringend war. Ich hätte damals aber auch emotionalen Support gebraucht, weil ich gar keine Chance hatte, einfach nur Kind sein zu dürfen. Niemand glaubt, dass sich Kinder wirklich um ihre Eltern kümmern können, weil sie nicht verantwortungsbewusst seien. Wenn es dir aber selbst passiert, bist du dazu gezwungen, sehr schnell erwachsen zu werden. In der Schule war ich demnach schon sehr reif. Lehrer:innen hielten mich für „vernünftig“. Das war ich aber nicht. Ich hatte eben einfach ein Trauma durchlebt und lernen müssen, mich schon sehr früh um jemanden kümmern zu müssen.