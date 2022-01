Diese emotionale Fotoserie zeigt Töchter, die ihre Mütter verloren haben

Mothers & Daughters wirft ein ehrliches, unaufdringliches Licht auf vergangene Verluste. Und obwohl es sich in diesem Projekt um so viele Leben und Erinnerungen dreht, steht letztlich das strahlende Bild von Hoppmanns Mutter im Zentrum und erinnert uns daran, was all diese Frauen miteinander verbindet. Auf dem Familienfoto von Hoppmann und ihrer Mutter sitzen die beiden aneinandergekuschelt in einer Hängematte und schauen direkt in die Kamera. Während sich Hoppmanns Mutter an ihre Tochter lehnt, umspielt ein leichtes Lächeln ihre Lippen. Die beiden haben die gleichen dunklen Augen. „Ich habe wieder von Mama geträumt. Alles war so klar und deutlich – und sie war so schön“, schreibt Hoppmann in dem Brief, der zu dem Foto gehört. „Ich stelle mir vor, wie wir heute gemeinsam in dieser Hängematte sitzen, einen Wein trinken, zusammen tanzen und über das Leben reden .“ Später, auf ihrem Selbstporträt, liegt Hoppmann mit dem Selbstauslöser-Knopf in der Hand auf einem Bett und trägt den Schmuck und das Top ihrer Mutter. Diesmal ist sie allein – doch hat sie noch immer denselben intensiven Ausdruck in ihren Augen, der schon auf ihrem Kinderfoto zu sehen ist. In den Augen, die denen ihrer Mutter noch immer so ähnlich sind.