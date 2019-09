Samantha van Leer und Jodi Picoult

Samantha (Sammy) van Leer befindet sich aktuell in ihrem zweiten Studienjahr am Vassar College mit dem Hauptfach Psychologie und dem Nebenfach Menschliche Entwicklung. Mit 19 Jahren schrieb sie zusammen mit ihrer Mutter als Co-Autorin den New York Times Nr.-1-Bestseller Liebe ohne Punkt und Komma. Sammys Mutter Jodi Picoult ist 48 Jahre alt und Romanautorin; sie lebt in Hanover, New Jersey. Aus ihrer Feder stammen 23 Bestseller-Romane, darunter Beim Leben meiner Schwester, Bis ans Ende der Geschichte, und aktuell Die Spuren meiner Mutter.



Was habt ihr einander über Beauty und Gesundheit beigebracht?

Samantha van Leer: „Mom hat mir immer gesagt, ich solle so aussehen, wie ich mich schön fühle. Was zählt ist, dass ich mich wohlfühle und glücklich bin. Sie hat mich immer dazu animiert, Sport zu treiben und gesund zu leben, aber auch, nie das Dessert auszulassen, denn — seien wir ehrlich — das ist die beste Mahlzeit.“



Jodi Picoult: „Sammy ist so natürlich schön. Ich mache tatsächlich Screenshots von ihren Snapchats, weil ich diese Bilder auf meinem Smartphone haben will. Was sie so schön macht, ist die Tatsache, dass sie selbst nicht so über sich denkt — sie ist vermutlich die bescheidenste Person die ich kenne. Von Sammy habe ich gelernt, wie ich Make-up tragen sollte (meist verlasse ich das Haut mit einem Hauch davon im Gesicht) und dass die beste Form der Schönheit die ist, die von innen kommt.“



Gibt es spezielle Beauty-Gewohnheiten, die ihr voneinander gelernt habt?

SVL: „Meine Mutter hat mir immer vermittelt, dass es nicht die perfekte Art gibt, wie ein Mensch aussehen sollte. Manche Leute haben eben dickere Oberschenkel, während andere einfach richtig dünn sind. Was man auch tut, um sie zu ändern, einige Dinge an sich kann man einfach nicht verändern. Wir müssen lernen, den Körper, der uns gegeben wurde, anzunehmen und zu lieben und wenn wir in den Spiegel schauen, das zu sehen, was wir lieben und nicht die Dinge, die wir nur zu gern ändern würden.“



JP: „Sie hat mir beigebracht, wie man flüssigen Eyeliner anwendet. Ernsthaft, ich habe diesen Förderkurs nötig gehabt. Als weiterführendes Training hat sie mir außerdem YouTube-Videos geschickt. Vorher habe ich nie welchen getragen, weil ich damit aussah wie ein Waschbär.“



Hast du bestimmte Erinnerungen an deine Mutter oder Tochter, die mit Schönheit zu tun haben?

SVL: „Ich erinnere mich, dass ich 13 war und mit meiner Mom ins Spa gehen wollte, um eine Pediküre zu bekommen, aber die Altersuntergrenze in Spas liegt normalerweise bei 16. Wir haben also vorgegeben, es wäre mein 16. Geburtstag und meine Mom hätte mir eine Pediküre als Geburtstagsüberraschung geschenkt. Wir haben ein richtiges Theater veranstaltet und immer wieder laut ausgesprochen, wie aufregend es doch sei, dass ich jetzt offiziell 16 wäre. So hat jeder in unserer Umgebung es gehört und keiner hat Fragen gestellt.“



JP: „Einmal haben wir im Sommerurlaub auf der Terrasse zusammen Pilates gemacht (wieder einmal hat sie es mir beigebracht). Ich kann nicht sagen, wie oft wir bei der jeweils anderen ins Zimmer gekommen sind und gesagt haben: ‚Okay, ich probiere jetzt drei Outfits an. Sag mir, welches am besten aussieht.‘ Ich weiß, dass sie immer ehrlich mit mir sein wird (manchmal schmerzhaft!), also vertraue ich wirklich auf ihr Urteil.