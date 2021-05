Cette photographe met en lumière des filles ayant perdu leur mère

Mothers and Daughters est, en fin de compte, une exploration honnête et sans prétention de la perte. Et bien qu'il s'agisse d'un projet portant sur tant de vies et de souvenirs, l'image de la mère de Hoppmann reste au centre, radieuse et rayonnante, nous rappelant pourquoi toutes ces femmes sont réunies ici. Sur la photo du passé d'Hoppmann et de sa mère, elles sont assises l'une contre l'autre dans un hamac, regardant directement l'objectif. La mère de Hoppmann se penche sur sa fille et un petit sourire se dessine sur ses lèvres. Elles partagent les mêmes yeux foncés. "J'ai encore rêvé de maman. Tout était si clair et elle était si belle", écrit Hoppmann dans la lettre qui accompagne cette photo. "Je nous imagine assises dans ce hamac aujourd'hui, buvant du vin, dansant ensemble et nous interrogeant sur la vie". Dans son autoportrait à l'âge adulte, on découvre Hoppmann allongée sur un lit blanc, portant le haut et les bijoux de sa mère, le câble d'un déclencheur remontant vers sa main. Elle est seule cette fois, mais son regard a la même intensité que lorsqu'elle était enfant. Et elle a toujours les yeux de sa maman.