Katja, Fashion & Beauty Editor:

„Heute ist meine Mutter in Sachen Mode manchmal experimentierfreudiger als ich. Dann komme ich mir im wadenlangen Kleid plötzlich bieder neben ihr vor, wenn sie eine hellrosa Bikerjacke, eine Seidenbluse mit Kapuze und Jeans mit ausgefranstem Saum trägt. Früher war das anders. Da hat sie in meiner Grunge-Phase auch gern mal meine zerschlissenen Jeans klammheimlich weggeworfen. Ich habe sie natürlich trotzdem wiedergefunden und weiter getragen. Jetzt geraten wir wegen solcher Lapalien nicht mehr aneinander. Wir schreiben jeden Tag miteinander, denn niemand versteht mich so gut wie sie. Und niemand beeindruckt mich so sehr. Egal ob es um Mode geht oder ums Leben an sich.“