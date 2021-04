Hier eine Erinnerung daran, dass du es wert bist – gestern, heute & morgen

Deshalb wollen wir unsere Stimmen und unsere Plattform nutzen und uns auf diesem Wege zu einem Versprechen an uns selbst, an unsere Mitmenschen und an die Mädchen (und Frauen), die wir großziehen, bekennen. Von jetzt an wollen wir den bestehenden Dialog in unserem Leben und in unseren Kreisen aktiv hinterfragen, bekämpfen und Wege finden, auf unsere inneres Selbstvertrauen zurückzugreifen, um die Art und Weise zu verändern, wie wir Schönheit sehen. Mit dieser neuen Denkweise beabsichtigen wir, dazu beizutragen, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden zukünftiger Generationen zu verbessern.