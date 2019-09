Diese Geschichten sind vielseitig, denn sie stammen von den verschiedensten Kontinenten, ebenso wie die porträtierten Frauen: Brasilianische Schönheiten aus den Favelas, den rauen Nachbarschaften Kolumbiens, den abgelegensten Gebieten Afghanistans, iranischen Moscheen, den Weiten des tibetischen Plateaus, der Intimität Nordkoreas, dem Amazonas-Regenwald aber auch den noblen Bezirken von Oxford, der Innenstadt von New York oder den Straßen von Istanbul. Mihaela war bereits überall und ist doch noch nicht am Ende. Dabei kommt ihr stets zu Gute, dass sie gleich fünf Sprachen spricht. Sollte sie sich mit ihrem Gegenüber mal nicht verständigen können, hat sie gelernt mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Barrieren? Kennt sie kaum! Der Schlüssel zu einem guten Bild ist immer die Kommunikation und die muss nicht unbedingt verbaler Natur sein. Und was ist nach drei Jahren auf Reisen nun ihre ganz persönliche Quintessenz zu der Thematik? Was hat es denn nun auf sich, mit diesem Konstrukt der Schönheit, über das sich die Menschen schon seit Jahrtausenden den Kopf zerbrechen? „Für mich ist Schönheit Vielfalt, die uns lehren kann, toleranter zu sein. Schönheit hat keine Grenzen und wird vor allem nicht über westlich geprägte Standards wie Geld, Rasse oder sozialen Status geprägt. Globale Trends versuchen uns damit zu locken, alle gleich aussehen zu wollen, dabei definiert sich Schönheit gerade durch das Anderssein. Wie sagt man so schön? Wahre Schönheit kommt von innen. Und das stimmt, denn erst wenn unser Äußeres natürlich und authentisch ist, wird auch unser Inneres sichtbar. Schönheit sollte nicht durch Trends oder Regeln definiert werden sollte, sondern durch unsere Gefühle.“ Und die werden oft schon durch die kleinsten Dinge ausgelöst: ein offenes Lächeln, zwei freundliche Augen, viele kleine Lachfalten, eine berührende Geschichte oder einfach eine willkommene Geste. Michaela selbst sieht darin jedenfalls unseren größten Schatz. Und um den zu bergen ist sie gerade wieder in Brasilien und Guatemala unterwegs. Was sich dabei in den letzten drei Jahren geändert hat? Nicht viel: „Ich bin immer noch die gleiche gewöhnliche Person, mit dem gleichen Rucksack, die die unbemerkte Schönheit, die gewöhnliche Menschen ausstrahlen, liebt.“ Ende diesen Jahres plant sie diese Liebe deswegen in einem Buch zu bündeln. Dann wird ihr bis dato vordergründig digitales Projekt endlich zu einem richtigen Atlas der Schönheit.