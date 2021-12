Binge-Eating-Störung & Weihnachtsvöllerei: So bewältigst du diese Zeit

Rebecca Willgress, Head of Communications bei Beat , einer Wohltätigkeitsorganisation für Essstörungen, gab mir folgenden Rat, als ich sie fragte, wie Menschen mit BES die Feiertage am besten überstehen können. „Versuch, so viel wie möglich im Voraus zu planen und sprich mit den Personen, mit denen du Weihnachten verbringen wirst, über dieses Thema. So wird die Weihnachtszeit gleich weniger beängstigend wirken. Es kann hilfreich sein, in Erfahrung zu bringen, welche Lebensmittel während der Feiertage im Haus sein und wo sie sich befinden werden“, sagt Rebecca. „Vermeide auch Werbungen, in denen es um Essen geht und versuch, einen Bogen um Supermärkte zu machen. Leg dir also am besten einen Werbeblocker zu und bzw. oder bitte jemanden darum, die Einkäufe für dich zu erledigen.“