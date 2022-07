Der Vollmond im Steinbock ermutigt dich, deine Grenzen zu respektieren

Ein Blick hoch zum Vollmond ist gleichzeitig ein Blick in dich hinein – in die spirituelle Ruhe, die in dir wohnt. Der Vollmond erinnert uns daran, dass uns unsere Beziehungen niemals völlig erfüllen können, sondern uns dabei helfen, an unseren Grenzen zu arbeiten; sie zeigen uns unsere eigenen Schranken auf und führen uns gegebenenfalls um sie herum. Der Steinbock -Vollmond, der am 13. Juli den Himmel erhellt, steht im Quadrat zum Zwergplaneten Eris im Widder , in Opposition zum Merkur. Der Vollmond bewegt sich am Rand unseres erotischen Horizonts, reizt unsere Grenzen aus und ermutigt uns dazu, in der Liebe neue Regeln aufzustellen – oder zu brechen.