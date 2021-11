Wenn ein:e Partner:in in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mehr verdient

Die zweiunddreißigjährige Josie* befindet sich in einer ähnlichen Lage wie Annie. Als Managerin eines Coffeeshops verdient sie weniger als die Hälfte von dem, was ihre Partnerin Dina*, die als Oberschwester in einem Krankenhaus tätig ist, einnimmt. „Es passt mir gar nicht in den Kram, dass ich so viel weniger Geld habe als sie, aber es gibt nicht viel, was ich dagegen tun kann. Ich bin zwar ständig auf Jobsuche , aber im Gastgewerbe gibt's das große Geld einfach nicht“, sagt Josie. Die beiden teilen Rechnungen 50/50 und zahlen zu gleichen Teilen auf zwei gemeinsame Konten ein. Dina zahlt aber die monatliche Hypothek, da Josie es sich nicht leisten kann, beizusteuern.