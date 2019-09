Das Naheliegendste, wenn jemand das eigene Profil updatet, ist dass er oder sie einen anderen Job sucht. Es gibt aber durchaus auch andere Gründe zur Übrerarbeitung. Karrierecoach Joy Lin sagt: „Ein aktuelles Profil repräsentiert, an welchen spannenden Projekten dein Unternehmen arbeitet, auf welchen Konferenzen es anzutreffen und wie gut vernetzt es in der Industrie ist.“ Das kannst du locker zu deinen Gunsten nutzen. Sag deinem Chef oder deiner Chefin einfach, dass deine Aktualisierungen der Imagepflege des Unternehmens dienen. Ist ja nicht gelogen, schließlich gibt es viele Jobsuchende, die auf Karrierenetzwerken nach Mitarbeiter*innen einer potenziellen neuen Firma suchen, um zu schauen, was sie so erwarten könnte. (Du selbst machst das ja eventuell gerade auch genauso.) Wenn also dein*e Chef*in oder ein*e neugierige*r Kolleg*in nachbohrt, könnte eine mögliche Antwort auch sein: „Schön, dass Ihnen das aufgefallen ist. Ich habe mein Profil aktualisiert, weil soziale Netzwerke heutzutage so wichtig sind. Ich habe in letzter Zeit mit so vielen Projekten und Teams zu tun gehabt, da ist es gut, sein persönliches Netzwerk up to date zu halten.“ Eins zu Null.