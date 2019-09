Sie ist da: die Hochzeitssaison! Wenn es euch wie mir geht, dann stehen in den nächsten vier Monaten gefühlte 871.000 Hochzeiten an. Bitte nicht falsch verstehen, ich liebe Hochzeiten; sie sind ein wunderschöner Anlass, um den Bund zweier Menschen zu feiern. Doch es gibt ein paar unangenehme Gäste, die auf jeder Familienfeier lauern. Wenn ihr also auch so zahlreich eingeladen seid, werdet ihr lernen müssen, wie man solche Gäste konfrontiert und sie im besten Fall vermeidet.



Für einen schnellen Einstieg haben wir euch eine Liste mit störenden Prototypen einer jeden Feier zusammengestellt, samt Tipps, wie man mit ihnen umgeht.