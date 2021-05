Ce n'est que lorsque nous avons commencé à nous étirer et à récupérer , 40 minutes après avoir commencé à bouger, que j'ai vraiment eu le temps de réfléchir à ce que j'avais ressenti pendant le cours. Il y a eu ce moment où, me débattant avec la possibilité de faire ces burpees, je pouvais sentir une frustration d'adolescente presque angoissée monter dans ma gorge. J'étais prête à pleurer et à demander à me faire dispenser de sport à cause de mes règles, comme si j’avais à nouveau 14 ans. Mais il n'y a pas eu d'autre moment pendant le cours où j'ai ressenti cela. J'ai découvert qu'il y avait des mouvements que je pouvais faire avec facilité grâce à quelques mois de Yoga With Adriene (une planche latérale !) et j'ai réussi à faire une fente sautée supplémentaire parce qu'être au soleil me rendait vraiment plus heureuse d'être là. Le seul moment où ma gêne s'est vraiment manifestée, c'est lorsque je sentais que je luttais de manière visible et évidente.