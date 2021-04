Matin, midi ou soir : ces routines sport qui nous aident à tenir

Le yoga me permet de démarrer la journée, me force à sortir du lit et me permet de m'étirer après n'avoir pas bougé de la nuit. Je fais la séance d'entraînement de Centr à l'heure du déjeuner parce que cela me permet de faire une petite pause et de m'éloigner de mon bureau. Je sais que si je devais le faire à la fin de la journée, je ne trouverais jamais la motivation. Je n'ai catégoriquement pas fait de sport avant la pandémie. Comme je devais parcourir une certaine distance à pied pour prendre mon train et me rendre au travail et que je devais ensuite me déplacer toute la journée, je n'en voyais pas l'utilité. Mais maintenant, je suis à la maison et je suis chanceuse si je fais 1 000 pas par jour (merci l'anxiété de sortir). J'avais besoin de faire quelque chose pour au moins prétendre que j'avais un certain contrôle et une certaine routine".