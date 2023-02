Squirten: So klappt’s mit der „weiblichen Ejakulation“

In Sachen Sex erleben gerade viele Dinge ein kleines Revival: BDSM Analsex … und Squirting . Das Squirten – in der Wissenschaft auch als „weibliche Ejakulation“ beschrieben, aber prinzipiell kann das jede:r mit einer Vulva erleben – galt mal als Tabu, ist inzwischen aber für viele ein (gefühlt unerreichbarer) Traum geworden.Obwohl vieles rund ums Squirten immer noch heiß diskutiert wird (Ist das bloß Urin? Ist das eine echte Ejakulation?), gehört die Praxis eigentlich schon seit dem vierten Jahrhundert (!) zu unserem sexuellen Repertoire. Kein Wunder also, dass so viele von uns es gern selbst mal ausprobieren würden.Wir haben uns also mal auf Reddit umgehört – der inoffiziellen Quelle für nischige Sex-Tipps –, um jeden Trick zusammenzutragen, der zu einer guten Squirting-Session führen soll, ganz egal, ob du dabei allein oder in Gesellschaft bist. Alles rund ums Was, Wo und Wie erfährst du im Folgenden.