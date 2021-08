Diese 4 Fragen solltest du dir vor einem Schwangerschaftstest stellen

Am Morgen ist die hCG-Konzentration am höchsten, sodass die Wahrscheinlichkeit eines fälschlicherweise negativen Tests am geringsten ist, sagt Dr. Guarnaccia. „Obwohl Schwangerschaftstests für zu Hause im Allgemeinen verlässlich sind, besteht dennoch die Möglichkeit, dass sie negativ ausfallen, obwohl du eigentlich schwanger bist – abhängig vom Stadium der Schwangerschaft und dem Zeitpunkt, zu dem der Test durchgeführt wird“, sagt er. Wenn dein Resultat negativ ist und deine Periode weiterhin ausbleibt, solltest du den Test also unbedingt in ein paar Tagen wiederholen. Um die Chancen auf ein genaues Testergebnis zu erhöhen und dir selbst Zeit zum Nachdenken zu geben, ist es wahrscheinlich am besten, wenn du bis zum Morgen wartest.