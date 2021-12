Ist „Rausziehen“ eine sichere Verhütungsmethode?

Die „Rauszieh-Methode“ oder Koitus interruptus ist die Art von Empfängnisverhütung, vor der dich deine Sexualkunde-Lehrer:innen damals in der Schule vermutlich gewarnt haben. In der Theorie klingt sie ziemlich simpel: Die Partner:innen achten beim Sex darauf, dass jeder kleine Tropfen Sperma außerhalb der Vagina bzw. Vulva bleibt. Die Praxis ist allerdings komplizierter, und verglichen mit anderen Verhütungsmethoden eher schwierig – und eindeutig keine sichere Taktik, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Noch dazu schützt sie nicht vor der Übertragung einer Geschlechtskrankheit . Kein Wunder also, dass die Rauszieh-Methode einen ziemlich schlechten Ruf hat.