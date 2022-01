Le “retrait” est il une méthode de contraception efficace ?

Alors, pourquoi les gens le pratiquent-ils ? "Pour beaucoup de gens, le retrait peut être très pratique", explique Nicole Cushman , éducatrice sexuelle et directrice exécutive de Answer, une ressource d'éducation sexuelle à l'université Rutgers. "Ce n'est pas quelque chose auquel ils doivent penser, ou se préparer à l'avance - c'est juste toujours disponible". Il n'y a pas de coût ou d'effets secondaires (hormis la grossesse) associés au retrait, et vous n'avez pas besoin de vous rendre chez un médecin ou dans une clinique, dit-elle. Et enfin, il y a encore des opinions omniprésentes sur les préservatifs qui réduisent les sensations et qui sont susceptibles d'influencer les gens. "Beaucoup de gens pensent qu'il est préférable de se retirer parce que c'est plus agréable ou plus naturel d'une certaine manière", explique-t-elle.