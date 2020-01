Forscher*innen haben die Funktion unserer Haare an vielen Teilen unseres Körpers schon genau bestimmen können, doch bei den Haaren an unserem Popo, stehen sie leider immer noch vor einem Rätsel. Es gibt viele Vermutung, warum sie dort wachsen, aber so genau kann es noch niemand wirklich sagen. „Wahrscheinlich liegt es an der Evolution unseres Haarwachstums“, meint Dr. Zeichner. „In einigen Theorien heißt es, Haare in diesen Bereichen sollen vor möglichen Mikroorganismen und Infektionen schützen oder den Genitalbereich warm halten. Manche Wissenschaftler*innen glauben, unsere Vorfahren brauchten die Haare, um mögliche Wundreibung an diesen empfindlichen Stellen zu verringern. Vielleicht vermitteln sie aber auch die, ähm, natürlichen Düfte unseres Körpers auch an unsere Mitmenschen weiter. „Schweiß, Öle und Schmutz bleiben an unseren Haaren haften, wodurch der eigene Körpergeruch weitergetragen werden kann. Das wäre auch ein sehr plausibler Grund für die Haare am Po“, glaubt Dr. Zeichner.