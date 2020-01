5 Tipps, für alle, die 2020 mehr Sex haben wollen

Wenn der Hauptgrund dafür, dass du aktuell nicht so viel Sex hast, wie du es dir wünschen würdest ist, dass du nie in Stimmung bist, beschäftige dich mal mit dem Thema Responsives Verlangen . In ihrem Buch Come As You Are unterscheidet die Sexpädagogin Emily Nagoski zwischen “spontanem Verlangen“ (du hast einfach so auf einmal Lust auf Sex) und „responsivem Verlangen“ (Sex zu wollen ist eine Reaktion auf etwas – wie mit der Partnerin oder dem Partner zu knutschen oder ein erotisches Buch zu lesen). Laut Nagoskis Recherche tendieren 55 Prozent der Bevölkerung zu letzterem. Wenn der Gedanke an Sex für dich also nicht direkt Begeisterung auslöst, versuch’s mit Knutschen, Kuscheln oder einem sexy Film und schau, was passiert.