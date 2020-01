5 conseils pour booster votre vie sexuelle en 2020

Qu'il s'agisse d'adopter de meilleures habitudes alimentaires, faire du sport plus régulièrement ou méditer plus souvent, les bonnes résolutions de début d'année semblent tout avoir un même credo : améliorer notre quotidien. Mais un aspect est souvent négligé : notre vie sexuelle.Pourtant, le sexe est essentiel à notre bien-être et comporte de nombreux avantages pour la santé. Soulagement du stress, pic d'endorphines, réduction des crampes menstruelles et même renforcement de votre système immunitaire : la liste est longue ! On aurait donc vraiment tort de s'en passer en 2020 . Mais avant toute chose, n'oublions pas de dire que tous les rapports sexuels doivent être consensuels - si votre partenaire n'est pas d'humeur, ne lui mettez pas la pression. Et si vous n'avez pas de partenaire sexuel régulier, ne désespérez pas. La masturbation présente les avantages que le sexe à deux ou à plusieurs - si bien que les sexothérapeutes utilisent souvent le terme "sexe en solo".Que vous ayez un ou plusieurs partenaires réguliers ou ne voyez personne en ce moment, voici comment booster votre vie sexuelle en 2020.