Vous avez manqué de sexe en 2019, et aimeriez savoir ce que la nouvelle année vous réserve ? Vous êtes au bon endroit ! Nos planètes extérieures restent constantes, ce qui nous aide à nous concentrer sur ce que nous attendons de nos partenaires sexuels pour la nouvelle année. L'innovante Uranus habite le Taureau hédoniste cette année, nous aidant à canaliser nos passions de façon inédite. Neptune le rêveur influence nos fantasmes alors qu'il traverse le signe romantique du Poisson. Apprenez à exprimer vos désirs cette année tant que que la planète des illusions habite ce signe sensible. Pluton, la planète du sexe, de la renaissance et de la transformation se déplace à travers le signe conservateur du Capricorne, nous encourageant à établir des frontières solides avec les autres. Jupiter reste en Capricorne jusqu'au 19 décembre - nous attirant vers des personnes en position de pouvoir. Nous serons plus ouverts d'esprit à partir du 21 mars, lorsque Saturne entrera en Verseau, toujours tourné vers l'avenir. Nous devrons peut-être ralentir nos élans romantiques lorsque Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, fera marche arrière en Gémeaux du 13 mai au 25 juin. Apprenez à protéger votre énergie pendant que la fougueuse Mars rétrogradera en Bélier, du 9 septembre au 13 novembre.

Lisez la suite pour plus de détails sur ce qui vous attend côté sexe.