So kommst du über Kommentare hinweg, die dich seit Jahren beschäftigen

Die Grundüberzeugung, die wir uns aneignen wollen, ist eine, die unser Selbstvertrauen und das Vertrauen in andere Menschen stärkt und für eine ausgewogene Sicht auf die Welt sorgt, und könnte folgendermaßen lauten: „Ich bin ok, die Welt ist in Ordnung und es ist weder alles gut noch alles schlecht. Was auch immer mir widerfährt, ich kann damit umgehen.“ Vergiss bei all dieser theoretischen Arbeit aber nicht die gelebten Erfahrungen. Leb also dein Leben in vollen Zügen und fürchte dich nicht vor negativen Kommentaren. Zeig deine verletzliche Seite und erlaub anderen Menschen, sich so zu verhalten, wie sie nun mal sind. Auch wenn es dabei zu verletzenden Momenten kommen sollte, weißt du ja jetzte bestens, wie du damit umgehen und darüber hinwegkommen kannst.