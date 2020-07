Warum ich gern das dritte Rad bin & wir den Begriff neu definieren sollten

Spulen wir noch mal zurück auf Anfang. Was genau ist eigentlich ein drittes (oder eben fünftes) Rad? Na ja, rein technisch gesehen, ist das entweder ein Ersatzrad (und wann kommt das zum Einsatz? Genau, wenn etwas schief gelaufen ist – als Retter in der Not) oder ein Rad, das für mehr Stabilität sorgt (erinnerst du dich dran, wie viel Spaß Dreirad fahren gemacht hat und wie sicher du dich gefühlt hast?). Im übertragenen Sinne ist das dritte Rad die Person, die mit einem Paar Zeit alleine verbringt. Eine Person, die mit einem befreundeten Pärchen gemeinsam in ein Café geht. Oder im Park spazieren. Oder (und jetzt halt dich fest) in den Urlaub fährt. Ja, das alles habe ich schon gemacht. Ich bin eben eine echte Expertin in Sachen drittes Rad.