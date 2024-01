Mein Körper galt immer als attraktiv – bis ich im Rollstuhl saß

Obwohl ich mir Mühe gab, mich auf diese Veränderungen einzustellen, hätte ich vorher nicht gedacht, dass sie mich auch mental verändern würden. Die Isolation, die ich plötzlich in der Dating-Welt und in meinem Freundeskreis, sowie in meinen queeren und lateinamerikanischen Communitys zu spüren bekam, überforderte mich total. Ich hatte plötzlich nicht mehr das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Mein Selbstwert, meine Attraktivität, meine Identitäten – alles war zu viel. Ich fing an, mein Aussehen selbst überkritisch zu betrachten. Ich fixierte mich darauf, wie ich mit meinem Umfeld sprechen sollte, damit sich alle in meiner Nähe wohl fühlten. Ich bemerkte, dass ich meine Behinderung langsam zu hassen begann, weil sie dafür sorgte, dass sich andere nicht für mich interessierten. Anstatt meinen Rollstuhl dafür zu lieben, dass er mir so viel Freiheit schenkte, hasste ich ihn dafür, dass er mein Leben so drastisch verändert hatte. Mir ging es furchtbar, weil mich andere so behandelten. Zum ersten Mal hatte ich nicht das Gefühl, mich problemlos mit anderen anfreunden zu können. Plötzlich hatte ich beide Lausell-Garantien, die mir mein Vater versprochen hatte, scheinbar verloren.