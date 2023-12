Meine Behinderung hat mir gezeigt: Lebens-Meilensteine sind Quatsch

Zu lernen, meine Behinderung mit den vielen anderen Bereichen meines Lebens zu vereinbaren, hat mir genau vor Augen gehalten, wie ich die an mich gerichteten Erwartungen entweder erfüllt, übertroffen oder verfehlt habe. Mit drei Jahren meine ersten Schritte zu machen, brachte mich zumindest ins Rennen, und mein Erfolg in der Schule – inklusive Freundschaften und Dates! – ließ mich vielleicht sogar herausstechen. Ich machte meine Abschlüsse, ich baute mir eine Karriere auf, ich lebte allein. Aber wie unzählige andere Menschen mit Behinderung weiß ich dennoch, wie es sich anfühlt, für Umstände verurteilt zu werden, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann – oder für Dinge, die ich nicht an mir ändern kann, so sehr ich mich auch bemühe. Ich habe gelernt, dass eine Behinderung ansonsten ganz normalen Erfahrungen nochmal eine zusätzliche komplizierte Ebene verleiht. So mache ich mir zum Beispiel nicht nur Sorgen, dass ich mir niemals ein Haus in der Nähe meiner Eltern werde leisten können – sondern auch, dass es für mich unmöglich sein wird, ein wirklich barrierefreies Haus zu finden. Wir alle haben ganz eigene Vorstellungen davon, was zu bestimmten Zeitpunkten in unserem Leben „passieren soll“, und die meisten von uns versuchen, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. In einem behinderten Körper ist das alles aber so viel schwieriger.