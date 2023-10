Was wir über Bisexualität missverstehen – laut 27 Frauen

Was verstehen die Leute falsch an Bisexualität?

Die Tatsache, dass ich in einer Beziehung bin, in der ich als „cis“ dargestellt werde, sollte meine Sexualität nicht abwerten, aber für manche Leute tut sie das. Ich bin mit einer trans Frau zusammen, die sich gegenüber den meisten noch nicht geoutet hat. Wenn sie also sagen, dass ich nur mit Männern zusammen bin, tut das weh – wenn sie nur wüssten, dass ich mit einer Frau zusammen bin! Ich mag es einfach nicht, wenn die Leute die Dinge so schwarz-weiß sehen.