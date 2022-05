Was du über Gebärmutterhalsbiopsien wissen solltest

Sie führt ein Spekulum ein. Ich weiß, dass viele Leute Angst davor haben. Die Wahrheit ist: Es fühlt sich an wie ein großer, kalter Roboterpenis und ist nicht schmerzhaft, es sei denn, du bist angespannt. Ich empfehle also, an all das Zeug zu denken, das du schon in dir hattest und wie es sich im Vergleich zu diesem Teil anfühlte. Das hat mich zumindest auf andere Gedanken gebracht. Wenn du da unten noch nie große Gäste hattest, denk daran, dass dein Vaginaltunnel für einen Babykopf ausgelegt ist. Dieses Instrument ist NICHTS dagegen! Oh, und lach nicht. Eine gute Freundin lachte einmal und schleuderte so das Spekulum der Ärztin entgegen.