Warum es eigentlich eine gute Sache ist, uns zu schämen

Das sind einige Situationen, in denen wir uns üblicherweise ohne einen wirklich triftigen Grund schämen. Was einem Menschen peinlich ist, kann aber auch sehr einzigartig sein und von außen oft besonders unbedeutend wirken. Morgens laufe ich meistens im Freien auf den Bürgersteigen der Stadt und fühle immer, wie mein Selbstbewusstsein etwas einknickt, wenn andere Leute in der Nähe sind, sobald ich meinen Aufwärmspaziergang beendet habe und damit anfange, zu laufen . Der Moment, in dem ich mein Tempo erhöhe, fühlt sich so an, als würde ich allen zurufen: „Hier bin ich, ich gehe laufen!!!“ Das macht zwar mich nervös, aber ich bin mir sicher, dass es sonst niemandem auffällt. Und selbst wenn, ist es nichts Ungewöhnliches, mit dem Joggen zu beginnen. Ich trage ja schließlich Trainingskleidung, also verstehen alle sicherlich, was los ist.