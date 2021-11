Pourquoi nous arrive-t-il d’être gêné·es sans raison ?

Alors pourquoi, à peine cinq secondes plus tard, ai-je eu l'impression de suer sous une ampoule nue dans une salle d'interrogatoire ? Peut-être parce que les gars derrière le comptoir semblaient attendre en me fixant. J'avais l'impression que chaque seconde durait deux semaines. Le fait que j'utilisais un porte-cartes trop plein au lieu d'un portefeuille et que je ne pouvais pas y glisser l'argent facilement n'a pas aidé. Quelques jours (millisecondes) plus tard, j'ai abandonné l'idée. J'ai mis le billet et la petite monnaie dans ma poche, j'ai attrapé le bouquet et je me suis précipitée dans la nuit froide sur un trottoir grouillant de monde. Est-ce que ces personnes me jugeaient aussi ?