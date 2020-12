Und wir sind mittendrin: In der schönsten und stressigsten Zeit des Jahres. Schön, weil wir uns von der festlichen Weihnachtsstimmung immer sehr gerne anstecken lassen und es uns schamlos mit hunderten Lichterketten und Kerzen gemütlich machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.

Stressig wird es, sobald das Thema Geschenke auf den Tisch kommt. Jedes Jahr das selbe Theater, dabei sollten wir doch inzwischen Übung darin haben, für alle Verwandten und Freundinnen das perfekte Präsent zu finden. Aber ist halt nicht so. Endgegner in diesem Game? Der*die Partner*in. Hier muss auf wirklich alles geachtet werden: durchdacht muss es sein, aber nicht zu verkopft. Das Geschenk muss nicht teuer sein, sollte aber wenn mögliche mehrere Bedeutungsebenen besitzen. Vor allem sollte es aber auf subtile, lässige, umkitschige aber nicht unterkühlte Weise “Ich liebe dich” sagen, ohne es auszusprechen.

Aber was schenken, wenn ein schönes Buch nicht reicht und eine Übernachtung unter freiem Himmel in tropischen Gefilden unerreichbar ist? Verzweifelt nicht! Wir haben die perfekten Geschenkideen für alle Verliebten, die ihre Liebe kundtun wollen, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen.

Hier kommen 13 Geschenke, die euch einander näher bringen und die Message droppen, ohne sie zu droppen.