Trifft die Pandemie 25-Jährige besonders hart?

Wenn du mit den gleichen Herausforderungen, die eine Quarterlife-Crisis auszeichnen, zu kämpfen hast – egal, wie alt du bist –, gibt es Wege, diese Krise zu überwinden. Eine Therapie kann hier sehr hilfreich sein, sagt Arthur. „Therapeut:innen können dir dabei helfen, deine Lebensumstände aus einer neuen Perspektive zu sehen“, sagt sie. Sie hält es aber auch für sehr wichtig, weniger Zeit in sozialen Medien zu verbringen. „Dir die Highlights anderer Leute anzuschauen, wenn du dich ohnehin schon so fühlst, als wärst du im Rückstand oder das Gefühl hast, du solltest mehr erreicht haben, als du tatsächlich hast, tut dir nicht gut“, sagt Arthur. Aus dem gleichen Grund schlägt sie vor, lieber öfter einmal eine Bestandsaufnahme deiner Leistungen zu machen. So kannst du deine übertrieben kritische innere Stimme leiser werden lassen. Schließlich solltest du dich ebenfalls mit anderen Menschen austauschen, denen es gerade so ergeht wie dir. Probier es außerdem mal mit neuen Hobbys oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, empfiehlt Arthur. „Viele Menschen arbeiten acht Stunden am Tag, essen zu Abend, gehen ins Bett und wiederholen das Gleiche am nächsten Tag“, sagt Arthur. Ihr zufolge kann es „sehr hilfreich sein, für einen gut strukturierten Alltag zu sorgen.“