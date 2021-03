Ça fait officiellement une semaine que vous avez révélé votre nouveau piercing au nez sur Instagram. Et sept jours plus tard, vous êtes toujours aux anges, d'autant plus que votre téléphone continue de buzzer, vous notifiant de nouveaux likes et commentaires. Vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un coup d'œil dans le miroir pour admirer à quel point ce délicat piercing a l'air mignon dans votre narine droite. Et là, vous remarquez quelque chose qui n'était pas là avant : une bosse !